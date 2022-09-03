Украинская теннисистка совершила камбэк и вышла в 1/8 финала парного турнира US Open

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко пробились в третий круг основной сетки парного турнира US Open-2022.

Во втором раунде US Open украинско-латвийский дуэт обыграл венгерку Анну Бондарь и бельгийку Грет Миннен.

Поединок получился очень напряженным. Киченок и Остапенко "всухую" упустили первый сет, но потом собрались и отомстили соперницам во второй партии. В третьем сете Киченок и Остапенко вырвали победу на тай-брейке.

Суммарно теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Итоговый счет встречи - 0:6, 6:2, 7:6.

В 1/8 финала Киченок и Остапенко встретятся с победительницами матча Каролин Гарсия / Кристина Младенович (обе - Франция) - Надя Подороска (Аргентина) / Майяр Шериф (Египет).

Напомним, в одиночном разряде US Open-2022 больше не осталось представительниц Украины. Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

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