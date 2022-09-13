Украинская теннисистка, создавшая громкую сенсацию на US Open, мощно стартовала на турнире во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур разгромной победой начали выступления на турнире ITF во французском Ле-Небуре.

20-летняя украинка без проблем разобралась с южнокорейской теннисисткой Пак Со Хен.

Снигур разгромила свою соперницу в обоих сетах, суммарно отдав ей всего два гейма - 6:1, 6:1.

Во втором круге соревнований Дарья сыграет с победительницей матча Полина Кудерметова (Россия, нейтральный статус) - Эмма Лене (Франция).

Добавим, что еще одна украинка Надежда Колб не сумела преодолеть первый круг турнира в Ле-Небуре, уступив бельгийке Магали Кэмпен - 4:6, 3:6.

Напомним, не недавнем US Open-2022 Снигур дошла до второго круга, что стало ее лучшим результатом в карьере на турнирах Большого шлема. Перед этим Дарья совершила громкую сенсацию, в первом круге выбив экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Читайте также:

Цуренко стартовала с победы на турнире WTA в Портороже и отомстит россиянке за поражение Костюк

Костюк уступила россиянке на турнире WTA в Портороже, Ястремская не доиграла стартовый матч

Рывок Костюк и Снигур, самая молодая первая ракетка мира у мужчин: обновленные рейтинги WTA и ATP