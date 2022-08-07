Украинская теннисистка стала чемпионкой парного турнира в США

Украинка Екатерина Володько выиграла парный фьючерс в Лексингтоне (США)
Украинская теннисистка Екатерина Володько (ранее Бондаренко) в дуэте с представительницей Индонезии Алдилой Сутджиади торжествовали на турнире в американском Лексингтоне.
Украинско-индонезийский дуэт одолели в финале турнира представительниц США Джаду Харт и Далайну Хюит.
Из-за дождя в Лексингтоне матч был сыгран в зале.
Для Володько это второй титул ITF в этом году. В феврале Екатерина вместе с Кэрол Чжао из Канады выиграла турнир W25 в Канкуне (Мексика). Всего в активе украинки пять парных побед на соревнованиях ITF, три титула WTA и одна на Australian Open-2008.
Напомним, что украинский теннисист Александр Овчаренко торжествовал на соревнованиях в парном разряде на турнире в Сербии.
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