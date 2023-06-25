Украинская теннисистка стала чемпионкой парного турнира WTA в Бирмингеме

Марта Костюк выиграла свой третий трофей в карьере на уровне WTA.
Украинская теннисистка Марта Костюк триумфовала на турнире WTA 250 в парном разряде в Бирмингеме.
20-летняя киевлянка завоевала трофей в дуэте с чешкой Барборой Крейчиковой.
В финале турнира украино-чешский тандем за два сета обыграл дуэт Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США).
Матч длился один час и 30 минут. Костюк и Крейчикова победили со счетом 2:6, 6:7 (7).
Rothesay Classic Dubs Champions! @BKrejcikova and @marta_kostyuk defeat Parks and Hunter 6-2, 7-6(7) к домашнему титулу в Birmingham! #RothesayClassic pic.twitter.com/q4uGEo57yo— wta (@WTA) Июнь 25, 2023
Таким образом, Костюк завоевала свой дебютный травяной трофей в карьере. Для Марты это второй титул на уровне WTA в парном разряде и третий в целом.
Единственный личный трофей на уровне WTA украинка выиграла в марте на турнире в Остине (США).
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