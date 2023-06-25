Украинская теннисистка стала чемпионкой парного турнира WTA в Бирмингеме

Марта Костюк выиграла свой третий трофей в карьере на уровне WTA.

Украинская теннисистка Марта Костюк триумфовала на турнире WTA 250 в парном разряде в Бирмингеме.

20-летняя киевлянка завоевала трофей в дуэте с чешкой Барборой Крейчиковой.

В финале турнира украино-чешский тандем за два сета обыграл дуэт Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США).

Матч длился один час и 30 минут. Костюк и Крейчикова победили со счетом 2:6, 6:7 (7).

Таким образом, Костюк завоевала свой дебютный травяной трофей в карьере. Для Марты это второй титул на уровне WTA в парном разряде и третий в целом.

Единственный личный трофей на уровне WTA украинка выиграла в марте на турнире в Остине (США).

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