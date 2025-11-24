Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира WTA в Чили

Александра Олейникова / instagram.com/popular/wta-125-colina

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№109 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в Колине (Чили).

В финале 24-летняя уроженка Киева обыграла француженку Леолию Жанжан (№106 WTA).

Матч длился 1 час 52 минуты и завершился победой соотечественницы со счетом 7:5, 6:1.

Отметим, что на турнире в Колине украинка не проиграла своим соперницам ни одного сета, а эта победа стала для нее десятой подряд.

Двумя неделями ранее Олейникова стала победительницей соревнований идентичной категории в Тукумане (Аргентина).

Всего у Александры теперь три титула категории WTA 125 в карьере. В сентябре этого года она также выиграла турнир в итальянском Толентино.

Олейникова благодаря своему триумфу в Колине обновит личный рекорд в рейтинге WTA – она дебютирует в топ-100, поднявшись на 95-е место.

