- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира WTA в Чили
Александра Олейникова завоевала третий титул на уровне WTA 125 в карьере.
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№109 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в Колине (Чили).
В финале 24-летняя уроженка Киева обыграла француженку Леолию Жанжан (№106 WTA).
Матч длился 1 час 52 минуты и завершился победой соотечественницы со счетом 7:5, 6:1.
Отметим, что на турнире в Колине украинка не проиграла своим соперницам ни одного сета, а эта победа стала для нее десятой подряд.
Двумя неделями ранее Олейникова стала победительницей соревнований идентичной категории в Тукумане (Аргентина).
Всего у Александры теперь три титула категории WTA 125 в карьере. В сентябре этого года она также выиграла турнир в итальянском Толентино.
Олейникова благодаря своему триумфу в Колине обновит личный рекорд в рейтинге WTA – она дебютирует в топ-100, поднявшись на 95-е место.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала обладательницей престижной награды за выступление в составе сборной Украины.