Украинская теннисистка стала победительницей парного турнира в Испании

Украинка Катарина Завацкая в паре с испанкой Аленой Большовой триумфовала на турнире ITF W60 в испанском Сан-Себастьяне.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла парный турнир ITF в испанском Сан-Себастьяне.

22-летняя украинка выступала в дуэте с испанкой Аленой Большовой. В финале они победили испанскую пару Анхела Фита Болуда / Гиомар Маристани Сулетта Де Реалес.

Теннисистки не доиграли даже первый сет. Испанский дуэт снялся после трех геймов, хотя вел в счете 2:1.

Для Завацкой это второй парный титул ITF в карьере - в апреле украинка вместе с Анастасией Децюк из Чехии стала чемпионкой на турнире ITF W60 в Загребе.

Напомним, что Завацкая в одиночном разряде не смогла пробиться в полуфинал, уступив Юлии Грабер из Австрии в двух сетах - 4:6, 6:7.

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