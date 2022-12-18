Украинская теннисистка стала победительницей парного турнира во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с грузинкой Оксаной Калашниковой триумфовала на турнире WTA 125 во французском Лиможе.

В финале украино-грузинский тандем обыграл Алисию Барнетт и Оливию Николлз из Великобритании. Матч длился один час 9 минут и завершился за два сета – 7:5, 6:1.

В первом сете Костюк и Калашникова вели 5:1, однако британки смогли сравнять счет, выиграв четыре гейма подряд. Однако дальше Марта и Оксана оформили брейк и довели партию до победы. А вот во втором сете они уже не оставили соперницам никаких шансов.

Для Костюк это второй парный титул WTA в этом году. В сентябре Марта вместе с Терезой Мартинцовой из Чехии победили на турнире WTA 250 в словенском Портороже.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина выиграла одиночный турнир в Лиможе.

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