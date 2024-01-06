Украинская теннисистка стала победительницей парного турнира WTA в Брисбене

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко выиграли парный турнир WTA 500 в австралийском Брисбене.

В финале украинско-латвийский дуэт победил Грет Миннен (Бельгия) и Хизер Уотсон (Великобритания).

Решающий матч турнира длился час и 21 минуту. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Киченок и Остапенко.

"Я хотела бы посвятить нашу сегодняшнюю победу украинскому народу, который ежедневно ведет тяжелую борьбу", – сказала Киченок после финального матча.

Introducing the first champions of the Brisbane International



Киченок и Остапенко триумф в женщинах в 2-й раз поклоняются Миннену/Ватсону в правой части 7-5 6-2 #BrisbaneTennis pic.twitter.com/7lp8VYEpPu — Brisbane International (@BrisbaneTennis) 6 января 2024

Для Киченок и Остапенко это третий совместный титул в карьере – ранее украинка и латвийка побеждали на турнире WTA 250 в Бирмингеме и WTA 1000 в Цинциннати.

В целом это девятый парный трофей на уровне WTA для Людмилы Киченок, первый – с 2022 года. Четыре из них она выиграла в тандеме со своей сестрой Надеждой Киченок.

Таким образом, Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой, которая завоевала трофей в 2024 году.

Вскоре еще один титул нашей стране может принести Элина Свитолина, которая сразится с американкой Кори Гауфф в финале турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

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