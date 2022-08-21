Украинская теннисистка стала победительницей парного турнира WTA в Цинциннати

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко выиграли турнир WTA 1000 в Цинциннати (США).
В финале украино-латвийский дуэт обыграл американку Николь Мелихар-Мартинес и австралийку Эллен Перес.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. Киченок и Остапенко одолели своих соперниц за два сета - 7:6 (5), 6:3.
Долгосрочная резиденция сезона @LKichenok & @JelenaOstapenk8 win their biggest title to date at @CincyTennis, marking these second team title of year pic.twitter.com/8GZiZ96NwG— wta (@WTA) August 21, 2022
Добавим, что перед этим украинско-латвийская пара выиграла два матча в день. В четвертьфинале Киченок и Остапенко убрали со своего пути представительницу Казахстана Анну Данилину и Беатрис Хаддад Маю из Бразилии, а в полуфинале одолели бельгийку Элизе Мертенс и россиянку Веронику Кудерметову, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.
Победа в Цинциннати - второй совместный триумф Киченок и Остапенко в карьере. В июне они выиграли парный турнир в Бирмингеме, после чего дошли до финала турнира в Истборне, но снялись с решающего матча из-за травмы латвийской теннисистки.
Ранее сообщалось о скандальном инциденте в Цинциннати. Во время матча квалификации турнира в болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Это случилось на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.
Читайте также:
"Любой россиянин, которого оскорбляет украинский флаг, должен быть дома": Долгополов - о скандальном инциденте в Цинциннати
Лучшей теннисистке планеты, поддерживающей Украину, покорилось очередное достижение
Первая ракетка мира из РФ устроил разборки с болельщиком, который назвал его "лузером": видео