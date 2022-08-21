Украинская теннисистка стала победительницей парного турнира WTA в Цинциннати

В финале украино-латвийский дуэт обыграл американку Николь Мелихар-Мартинес и австралийку Эллен Перес.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Киченок и Остапенко одолели своих соперниц за два сета - 7:6 (5), 6:3.

Добавим, что перед этим украинско-латвийская пара выиграла два матча в день. В четвертьфинале Киченок и Остапенко убрали со своего пути представительницу Казахстана Анну Данилину и Беатрис Хаддад Маю из Бразилии, а в полуфинале одолели бельгийку Элизе Мертенс и россиянку Веронику Кудерметову, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.

Победа в Цинциннати - второй совместный триумф Киченок и Остапенко в карьере. В июне они выиграли парный турнир в Бирмингеме, после чего дошли до финала турнира в Истборне, но снялись с решающего матча из-за травмы латвийской теннисистки.

Ранее сообщалось о скандальном инциденте в Цинциннати. Во время матча квалификации турнира в болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Это случилось на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

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