Украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Португалии
Дарья Снигур завоевала первый в карьере титул на уровне WTA 125.
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) выиграла турнир WTA 125 в португальском Оэйраше.
В финале 23-летняя украинка победила швейцарку Викторию Голубич (№88 WTA) со счетом 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 25 минут. Дарья не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 9 брейк-пойнтов.
Для Снигур это первый титул уровня WTA 125 в карьере. До этого она никогда не выигрывала подобные соревнования.
Напомним, накануне другая украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в финале турнира WTA 1000 в Дубае.