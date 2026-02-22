ТСН в социальных сетях

Проспорт
81
1 мин

Украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Португалии

Дарья Снигур завоевала первый в карьере титул на уровне WTA 125.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дарья Снигур

Дарья Снигур / © Associated Press

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) выиграла турнир WTA 125 в португальском Оэйраше.

В финале 23-летняя украинка победила швейцарку Викторию Голубич (№88 WTA) со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 25 минут. Дарья не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 9 брейк-пойнтов.

Для Снигур это первый титул уровня WTA 125 в карьере. До этого она никогда не выигрывала подобные соревнования.

Напомним, накануне другая украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

