Украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Португалии

Дарья Снигур / © Associated Press

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) выиграла турнир WTA 125 в португальском Оэйраше.

В финале 23-летняя украинка победила швейцарку Викторию Голубич (№88 WTA) со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 25 минут. Дарья не подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 9 брейк-пойнтов.

Для Снигур это первый титул уровня WTA 125 в карьере. До этого она никогда не выигрывала подобные соревнования.

Напомним, накануне другая украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в финале турнира WTA 1000 в Дубае.