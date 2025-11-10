Украинская теннисистка стала победительницей турнира WTA в Аргентине

Александра Олейникова / instagram.com/tucumanopenwta

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№135 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в Тукумане (Аргентина).

В финале 24-летняя уроженка Киева обыграла Маяр Шериф (№103 WTA) из Египта.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты и завершился волевой победой нашей соотечественницы со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Для 24-летней Олейниковой это второй титул категории WTA 125 в карьере. В сентябре этого года она выиграла турнир в итальянском Толентино.

Победа в Тукумане принесла Александре 15 500 долларов призовых и 125 рейтинговых очков.

В мировом рейтинге она поднялась на 109-е место, обновив свой личный рекорд, и стала четвертой ракеткой Украины, обойдя Юлию Стародубцеву.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала обладательницей престижной награды за выступление в составе сборной Украины.