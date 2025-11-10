- Дата публикации
Украинская теннисистка стала победительницей турнира WTA в Аргентине
Александра Олейникова завоевала свой второй титул на уровне WTA 125 в карьере.
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№135 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в Тукумане (Аргентина).
В финале 24-летняя уроженка Киева обыграла Маяр Шериф (№103 WTA) из Египта.
Матч продолжался 2 часа 24 минуты и завершился волевой победой нашей соотечественницы со счетом 3:6, 6:2, 6:2.
Для 24-летней Олейниковой это второй титул категории WTA 125 в карьере. В сентябре этого года она выиграла турнир в итальянском Толентино.
Победа в Тукумане принесла Александре 15 500 долларов призовых и 125 рейтинговых очков.
В мировом рейтинге она поднялась на 109-е место, обновив свой личный рекорд, и стала четвертой ракеткой Украины, обойдя Юлию Стародубцеву.
