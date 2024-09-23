Украинская теннисистка установила национальный рекорд и повторила достижение Свитолиной

Людмила Киченок стала третьей ракеткой мира в женском парном разряде.

Украинская теннисистка Людмила Киченок поднялась на третью позицию в мировом рейтинге в парном разряде.

Случилось это после того, как она вместе с латвийкой Еленой Остапенко стала чемпионкой парного разряда US Open-2024.

По сравнению с предыдущим рейтингом Людмила улучшила свое положение на две строчки и таким образом установила новый рекорд Украины в парном разряде, обновив собственное достижение.

Помимо обновления национального рекорда в парном разряде, Людмила также повторила абсолютный рекорд Украины во всех мировых теннисных рейтингах. Ранее в сентябре 2017 года Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира в одиночном разряде.

Текущий рейтинг WTA в парном разряде (топ-5)

1. Катержина Синякова (Чехия) – 8780 очков

2. Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 7645

3. Людмила Киченок (Украина) – 6165 (+2)

4. Габриэла Дабровски (Канада) – 6125

5. Елена Остапенко (Латвия) – 5948 (+1)

За свою карьеру Людмила Киченок выиграла 11 парных титулов WTA, что также являются национальным рекордом для парного тенниса.

Она является двукратной победительницей турниров Grand Slam. Кроме завоевания титула в женском парном разряде US Open-2024, она триумфовала в смешанном парном разряде Wimbledon-2023.

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