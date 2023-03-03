Украинская теннисистка в напряженном матче пробилась в четвертьфинал турнира в США

Марта Костюк продолжает бороться за трофей на соревнованиях в Остине.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Остине (США).

В матче второго круга 20-летняя украинка победила американку Мэдисон Бренгл.

Поединок длился один час и 45 минут. Костюк выиграла первый сет – 6:3, но с аналогичным счетом уступила во втором. Решающая партия завершилась разгромным триумфом нашей соотечественницы – 6:0.

В течение встречи Марта не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 из 17 брейкпойнтов.

В четвертьфинале соперницей украинки станет немка Анна-Лена Фридзам, которая в первом раунде обыграла другую украинку Даяну Ястремскую.

Отметим, что для Костюк это будет третий четвертьфинал в этом году. Ранее Марта выходила в эту стадию в Аделаиде и Хуахине.

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