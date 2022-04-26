Украинская теннисистка в напряженной борьбе пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде

Украинская теннисистка в напряженной борьбе пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде

Украинка Даяна Ястремская в непростом матче победила американку Мэдисон Бренгл и вышла в финал квалификации турнира WTA1000 в столице Испании.

Наша соотечественница, которая занимает 92-е место в мировом рейтинге, за три сета обыграла представительницу США (№54 WTA).

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:4 в пользу 21-летней уроженки Одессы.

За выход в основную сетку Ястремская сыграет против француженки Армони Тан.

Еще две украинские теннисистки - Марта Костюк и Ангелина Калинина - начнут выступления на турнире в Мадриде уже с первого круга основной сетки.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала на турнире в Загребе, обыграв этническую россиянку.

Читайте также:

Могли использовать для пропаганды: организаторы Wimbledon объяснили, почему отстранили россиян и белорусов

"Отсиживаться не буду": известный теннисист Стаховский уехал из Украины в Будапешт

"Между нашими народами бездна": Цуренко ответила российскому теннисисту, который назвал отстранение от Wimbledon бессмысленным