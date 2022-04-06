Украинская теннисистка впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA

Украинская теннисистка впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA

Калинина одолела пятую сеяну на турнире в Чарльстоне.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжает выступление на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Во втором круге соревнований украинка победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (№18 WTA) — 6:4, 2:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 18 минут. Украинка дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5/11 брейк-пойнтов.

Это была первая встреча теннисисток. Ангелина впервые обыграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга, ранее было пять поражений.

В следующем раунде Калинина сразится против 12-й сеяной Ализе Корне из Франции.

Напомним, что украинская фехтовальщица Екатерина Буденко завоевала "бронзу" на продолжающемся в Дубае чемпионате мира среди юниоров и кадетов.

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