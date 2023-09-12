Украинская теннисистка выбила экс-первую ракетку мира на старте турнира WTA в Сан-Диего

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире WTA 500 в американском Сан-Диего.

В первом круге основной сетки 26-летняя уроженка Новой Каховки (№28 WTA) обыграла бывшую первую ракетку мира – Каролину Плишкову из Чехии (№34 WTA).

Трехсетовый поединок завершился со счетом 7:6, 0:6, 6:3 в пользу нашей соотечественницы.

В 1/8 финала соревнований в Сан-Диего украинка встретится с еще одной представительницей Чехии – Барборой Крейчиковой (№13 WTA), посеянной на турнире под 4-м номером.

Добавим, что 12 сентября свой матч стартового раунда в Сан-Диего также проведет украинка Марта Костюк. Ее соперницей будет полька Магда Линетт.

Напомним, на последнем в сезоне турнире Grand Slam – US Open-2023 – Калинина остановилась в первом круге, уступив испанке Саре Соррибес-Тормо (4:6, 5:7).

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