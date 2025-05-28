Украинская теннисистка выбила россиянку из Roland Garros-2025

Юлия Стародубцева / © Associated Press

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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№81 WTA) прошла в третий круг основной сетки Roland Garros-2025.

Во втором раунде соревнований 25-летняя украинка победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Анастасию Потапову (№37 WTA) – 7:6, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Стародубцева один раз подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

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Отметим, что на французском мэйджоре Юлия стартовала с квалификации, где в финальном раунде уступила чешке Саре Бейлек. Впрочем, украинка попала в основу турнира как лаки-лузер и уже успела выиграть два матча, в первом круге она победила немку Тамару Корпач (2:6, 6:1, 6:4).

Стародубцева впервые в карьере добралась до третьего раунда на турнирах Grand Slam. До сих пор она играла во втором круге только на Wimbledon-2024.

Следующей соперницей Юлии станет четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини.

Стародубцева стала второй украинкой, которая вышла в третий раунд Roland Garros-2025. Ранее это сделала Элина Свитолина, которая во втором круге одержала непростую победу над Анной Бондар из Венгрии.

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Позже свои матчи второго круга Roland Garros-2025 проведут еще две украинские теннисистки – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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