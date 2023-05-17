Украинская теннисистка выиграла матч-триллер и пробилась в полуфинал престижного турнира в Риме

За выход в финал Ангелина Калинина сыграет против соперницы из страны-агрессора.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выборола путевку в полуфинал на турнире WTA 1000 в Риме.

В четвертьфинале 26-летняя уроженка Новой Каховки в напряженном трехсетовом поединке обыграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

Встреча продолжалась три часа и 50 минут. Украинка уступила в первом сете на тайбрейке – 6:7, но затем взяла реванш во второй партии, которую также выиграла на тайбрейке – 7:6. Решающий третий сет завершился победой нашей соотечественницы со счетом 6:3.

Калинина – лишь вторая в истории украинская теннисистка, которая смогла дойти до полуфинала турнира WTA 1000. До нее это удавалось только Элине Свитолиной.

За право сыграть в финале Калинина сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая из-за вооруженной агрессии РФ против Украины допущена к соревнованиям в нейтральном статусе. Игра состоится в пятницу, 19 мая.

На пути в полуфинал Калинина пропускала первый круг соревнований в Риме, во втором раунде она разбила россиянку Анну Блинкову, в третьем круге победила чемпионку Australian Open-2020 и экс-четвертую ракетку мира американку Софию Кенин, а в 1/8 финала одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз.

Напомним, на турнире в Риме выступали еще четыре украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге основной сетки, а Марта Костюк и Леся Цуренко выбыли на стадии 1/16 финала.

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