Украинская теннисистка выиграла первый парный титул в карьере

Украинская теннисистка выиграла первый парный титул в карьере

Украинка Катарина Завацкая стала победительницей 60-тысячника ITF в Загребе в парном разряде.

В решающем матче Катарина в дуэте с Анастасией Детюк из Чехии обыграла Лину Герческу из Северной Македонии и Ирину Хромачеву – 2:1 (6:4, 6:7 (5), 11:9).

Тенниситки провели на корте 1 час 56 минут. За это время Завацкая и Детюк не выполнили ни одного эйса и допустили одну двойную ошибку.

Для Катарины это первый парный титул в карьере. Раньше она выигрывала турниры только в одиночном разряде.

Напомним, что украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела первый круг элитного турнира WTA 1000 в Мадриде.

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