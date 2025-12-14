ТСН в социальных сетях

Украинская теннисистка выиграла турнир WTA во Франции

Ангелина Калинина триумфовала на соревнованиях WTA 125 в Лиможе.

Ангелина Калинина

Ангелина Калинина / © Associated Press

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№155 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 во французском Лиможе.

В финале 28-летняя уроженка Новой Каховки обыграла француженку Эльзу Жакмо (№59 WTA) – 6:3, 4:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 38 минут. Ангелина подала 5 раз навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Ангелина сыграла в финале впервые с мая 2023 года – тогда она приняла участие в решающем матче турнира WTA 1000 в Риме.

Для Калининой это был первый турнир с начала июня. Тогда она снялась с Wimbledon и с тех пор не играла в официальных матчах.

Это первая победа Калининой на турнире с декабря 2022-го, когда она также выиграла Open BLS de Limoges.

