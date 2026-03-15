Украинская теннисистка выиграла второй подряд турнир в Анталии

Ангелина Калинина / © Associated Press

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла второй подряд турнир WTA 125 в турецкой Анталии.

В финале 29-летняя уроженка Новой Каховки обыграла словенку Тамару Зиданшек (№148 WTA) — 6:0, 6:3.

Благодаря победе Ангелина поднимется на 62 позиции в рейтинге WTA и станет 127-й ракеткой мира.

Для Калининой победа на турнире в Анталии стала второй подряд. До этого она в украинском финале победила Александр Олейникову.

