- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинская теннисистка "вынесла" россиянку на старте Roland Garros-2026
Александра Олейникова одержала дебютную победу на турнирах Grand Slam.
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№65 WTA) вышла во второй круг Roland Garros-2026.
В первом круге грунтового мэйджора 25-летняя уроженка Киева одержала разгромную победу над нейтральной спортсменкой с российским паспортом Еленой Приданкиной (№218 WTA) — 6:1, 6:2.
Матч продолжался 1 час 36 минут. В течение поединка Олейникова выполнила две подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок.
Для Олейникова это был дебютный матч в основной сетке Roland Garros. Александра впервые в карьере выиграла матч на турнирах Grand Slam.
Следующей соперницей Олейниковой станет победительница встречи между австралийкой Кимберли Биррелл (WTA №83) и американкой Джессикой Пегулой (WTA №5).
Таким образом пять из семи украинок преодолели стартовый раунд Roland Garros-2026. Кроме Олейниковой, свои матчи первого круга выиграли Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. А вот Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выбыли из турнира.
Матчи основной сетки Roland Garros-2026 будут продолжаться с 24 мая по 7 июня.
В прошлом году чемпионкой Roland Garros стала американка Кори Гауфф, которая в финале одолела "нейтральную" белоруску Арину Соболенко.
Ранее сообщалось, что Олейникова пожаловалась на угрозы и травлю от WTA.
Также мы рассказывали, что Олийникова разоблачила звезд WTA, которые поддерживают Путина.