Украинская теннисистка "вынесла" россиянку на старте Roland Garros-2026

Александра Олейникова / © Facebook Федерации тениса Украины

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№65 WTA) вышла во второй круг Roland Garros-2026.

В первом круге грунтового мэйджора 25-летняя уроженка Киева одержала разгромную победу над нейтральной спортсменкой с российским паспортом Еленой Приданкиной (№218 WTA) — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 36 минут. В течение поединка Олейникова выполнила две подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Для Олейникова это был дебютный матч в основной сетке Roland Garros. Александра впервые в карьере выиграла матч на турнирах Grand Slam.

Следующей соперницей Олейниковой станет победительница встречи между австралийкой Кимберли Биррелл (WTA №83) и американкой Джессикой Пегулой (WTA №5).

Таким образом пять из семи украинок преодолели стартовый раунд Roland Garros-2026. Кроме Олейниковой, свои матчи первого круга выиграли Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. А вот Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выбыли из турнира.

Матчи основной сетки Roland Garros-2026 будут продолжаться с 24 мая по 7 июня.

В прошлом году чемпионкой Roland Garros стала американка Кори Гауфф, которая в финале одолела "нейтральную" белоруску Арину Соболенко.

