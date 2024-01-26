Украинская теннисистка вышла в финал парного турнира Australian Open-2024

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко пробилась в решающий матч мэйджора.

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда Australian Open-2024.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии 31-летняя украинка в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко победила тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Матч длился 1 час 35 минут и завершился триумфом украинско-латвийской пары со счетом 7:5, 7:5.

За проведенное на корте время Людмила и Елена выполнили 2 подачи навылет и допустили 5 двойных ошибок.

Людмила Киченок впервые в карьере пробилась в финал женского парного турнира серии Grand Slam. Она является действующей чемпионкой смешанного парного разряда Wimbledon.

До этого Людмила вместе с Остапенко дважды останавливалась в полуфинале парных соревнований Большого шлема – на Roland Garros (2022) и Wimbledon (2022).

Украина в третий раз в истории будет представлена в финале турнира Grand Slam парного разряда. В 2008 году титул на Australian Open выиграли сестры Алена и Екатерина Бондаренко, а в 1999 году Елена Татаркова проиграла парный финал Wimbledon.

В финале Australian Open-2024 Киченок и Остапенко сыграют против дуэта Се Шувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия), которые имеют статус вторых сеяных на этом турнире. Решающий матч состоится в воскресенье, 28 января.

Напомним, накануне украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила китаянке Чжэн Циньвэн и не сумела выйти в финал одиночного женского разряда Australian Open-2024.

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