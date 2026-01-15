- Дата публикации
Украинская теннисистка вышла в финал парного турнира в Аделаиде
Людмила Киченок поборется в главном поединке за трофей.
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал парного турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В полуфинале 33-летняя украинка в дуэте с американкой Дезире Кравчик одолели тандем Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды).
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась победой украино-американской пары со счетом 6:2, 3:6, 10:7.
В финале Людмила и Дезире сразятся против вторых сеяных – дуэта Екатерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай). Матч за трофей состоится в ночь на 16 января.
Ранее сообщалось, что украинские теннисистки узнали соперниц на старте основной сетки Australian Open-2026.