ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Украинская теннисистка вышла в финал парного турнира в Аделаиде

Людмила Киченок поборется в главном поединке за трофей.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Людмила Киченок

Людмила Киченок / © twitter.com/FedCup

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал парного турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале 33-летняя украинка в дуэте с американкой Дезире Кравчик одолели тандем Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась победой украино-американской пары со счетом 6:2, 3:6, 10:7.

В финале Людмила и Дезире сразятся против вторых сеяных – дуэта Екатерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай). Матч за трофей состоится в ночь на 16 января.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки узнали соперниц на старте основной сетки Australian Open-2026.

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie