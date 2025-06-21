Украинская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Ноттингеме

Даяна Ястремская / © Associated Press

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№46 WTA) вышла в финал на турнире WTA 250 в английском Ноттингеме.

В полуфинале 25-летняя уроженка Одессы обыграла польку Магду Линетт (№31 WTA) – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Ястремская 5 раз подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Во втором сете поединок приостанавливали из-за дождя.

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Даяна впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA на травяном покрытии.

В матче за титул соперницей украинки станет победительница встречи американки Маккартни Кесслер и словачки Ребекки Шрамковой.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Ангелина Калинина неожиданно снялась с Wimbledon-2025.