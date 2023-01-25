Украинская теннисистка вышла в полуфинал парного турнира Australian Open-2023

Марта Костюк впервые в карьере сыграет в 1/2 финала соревнований Grand Slam.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Australian Open-2023 в парном разряде.

20-летняя уроженка Киева в 1/4 финала вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Руссе победила четвертых сеяных австралийку Сторм Сандерс и бельгийку Элизе Мертенс.

Поединок длился три сета и завершился в пользу украинско-румынского дуэта со счетом 7:6, 2:6, 6:4.

Марта впервые в карьере пробилась в полуфинал парного разряда Australian Open. Раньше ее лучшим результатом в паре был четвертьфинал Roland Garros (2020, 2022). Будущий полуфинал станет для Костюк первым на турнирах "Большого шлема".

За путевку в финал Костюк и Русе сразятся с лидерами посева Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой из Чехии.

Добавим, что в четвертьфинал Костюк и Русе пробились, обыграв чешский тандем Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Напомним, из одиночного турнира Australian Open-2023 Марта вылетела в 1/16 финала, уступив третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле – 0:6, 2:6.

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