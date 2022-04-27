Украинская теннисистка завоевала право сыграть в основной сетке престижного турнира в Мадриде

Украинка Даяна Ястремская прошла квалификацию турнира WTA1000 в столице Испании.

Накануне Даяна в непростом матче победила американку Мэдисон Брэнгл (№54 WTA). А теперь в финале квалификации Ястремская, которая занимает 92-е место в мировом рейтинге, обыграла француженку Армони Тан (№107 WTA).

21-летняя уроженка Одессы оказалась сильнее соперницы в двух сетах - 6:2, 7:6.

Таким образом, Ястремская вышла в основную сетку турнира в Мадриде. Всего в основной сетке мадридского турнира выступят три украинки - Ястремская, а также Марта Костюк и Ангелина Калинина, которые стартуют на турнире в Мадриде с первого круга основной сетки.

Костюк и Калинина уже знают имена первых своих соперниц в основной сетке. Марта сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон, а Ангелина сразится с американкой Слоан Стивенс.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала на турнире в Загребе, обыграв этническую россиянку.

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