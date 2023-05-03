Украинская топ-теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в Мадриде

Марта Костюк обновила свой рекорд на соревнованиях WTA 1000 в парном разряде.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал парного разряда турнира WTA 1000 в Мадриде.

В 1/4 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла тандем Моника Никулеску / Макото Ниномия (Румыния / Япония).

Костюк и ее напарница проиграли первый сет 2:6, однако с аналогичным счетом забрали вторую партию. Судьба путевки в 1/2 финала определялась на тай-брейке, где Марта и Елена-Габриэла выиграли со счетом 10:5.

За выход в финал Костюк и Русе сразятся с лидерами посева – американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Отметим, что Марта впервые в карьере смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 1000 в парном разряде. До этого на парных соревнованиях этой серии украинке не удавалось пройти дальше 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что звезда украинского тенниса Элина Свитолина одержала вторую победу после возвращения на корт из декрета.

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