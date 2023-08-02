Украинская топ-теннисистка разгромно проиграла на старте турнира в Вашингтоне

Ангелина Калинина не смогла преодолеть первый круг соревнований.

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина не смогла выйти во второй круг турнира WTA 500 в Вашингтоне.

В своем стартовом матче Калинина (№28 WTA) проиграла американке Дженнифер Брэди (№1056 WTA), которая из-за травмы колена почти два года не играла на профессиональном уровне.

Матч длился один час 10 минут. Украинская теннисистка потерпела разгромное поражение за два сета – 2:6, 1:6.

За проведенное на корте время Калинина дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1/1 брейкпоинт.

Отметим, что американка – финалистка Australian Open-2021. В следующем раунде Брэди сыграет против еще одной представительницы США Мэдисон Киз (№16 WTA).

Таким образом, Украину на турнире в Вашингтоне остаются представлять две теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина, которая во втором круге встретится с "нейтральной" россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч украинки против россиянки состоится в среду, 2 августа.

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