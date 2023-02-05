Украинская топ-теннисистка в напряженной борьбе уступила в финале турнира в Хуахине

Леся Цуренко не сумела завоевать свой пятый титул WTA в карьере.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) проиграла китаянке Линь Чжу (№54 WTA) в финальном матче турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Напряженный поединок длился час и 46 минут. В каждом из двух сетов 33-летняя украинка сумела навязать борьбу сопернице, но склонить чашу весов в свою пользу, к сожалению, не удалось – 4:6, 4:6.

В течение матча Цуренко допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из 14 брейкпойнтов. Китаянка выполнила один эйс, совершила одну двойную ошибку и выиграла восемь брейкпойнтов из девяти.

The moment Lin Zhu became a first-time WTA title holder in Hua Hin pic.twitter.com/TeihJ535Jh — wta (@WTA) February 5, 2023

Цуренко в шестой раз в карьере играла в финале одиночных турниров WTA и впервые с 2019 года, когда она уступила чешке Каролине Плишковой на соревнованиях в австралийском Брисбене. Всего Леся имеет в своем активе четыре титула серии WTA.

Напомним, в Хуахине на пути к финалу Цуренко победила бельгийку Исалин Бонавентюре, россиянку Анну Калинскую, немку Татьяну Марию и Бьянку Андрееску из Канады.

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