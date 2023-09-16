Украинская тяжелоатлетка ценой травмы завоевала дебютную медаль чемпионата мира

Анастасия Маневская выиграла "бронзу" в рывке, но была вынуждена досрочно завершить соревнования.

Украинка Анастасия Маневская стала бронзовой призеркой чемпионата мира-2023 по тяжелой атлетике, который проходит в саудовском Эр-Рияде.

25-летняя украинская тяжелоатлетка, которая выступала в весовой категории до 87 килограммов, в первой же попытке в рывке взяла вес 106 кг. Дальше Маневская дважды пыталась поднять штангу весом 108 кг, но не смогла этого сделать.

А в последней попытке украинка еще и получила травму плеча и была вынуждена сняться с соревнований, упустив возможность побороться за медали в толчке и по сумме двух дисциплин.

Чемпионкой мира в двоеборье в категории до 87 кг стала представительница Тайваня Ло Ин-Юань с результатом 245 кг.

Для Маневской "бронза" в рывке – дебютная медаль в карьере на чемпионатах мира.

Всего в копилке сборной Украины 4 награды на ЧМ-2023: два "серебра" и две "бронзы". Ранее Камила Конотоп завоевала два "серебра" и "бронзу" в весе до 59 кг.

Сейчас наша команда занимает 18-е место в медальном зачете чемпионата мира-2023 по тяжелой атлетике.

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