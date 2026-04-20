Украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой Европы-2026

Камила Конотоп

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы-2026.

На континентальном первенстве в грузинском Батуми 25-летняя уроженка Харькова триумфовала в весовой категории до 58 кг, завоевав сразу три золотые награды: в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

Суммарный результат украинской спортсменки составил 221 кг: 100 кг (рывок) + 121 кг (толчок).

Евро-2026 по тяжелой атлетике. Вес до 58 кг (женщины)

1. Камила Конотоп (Украина) — 100 кг (рывок) + 121 кг (толчок) = 221 кг (сумма)

2. Александра Григорян (Армения) — 91 кг + 119 кг = 210 кг

3. Ольга Те — 93 кг + 116 кг = 209 кг

Конотоп в четвертый раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Ранее она завоевывала это звание в 2021, 2023 и 2024 годах.

Всего в копилке сборной Украины уже семь медалей на Евро-2026 по тяжелой атлетике.