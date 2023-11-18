Украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой мира среди юниорок

Светлана Самуляк завоевала три золотые медали в весе до 59 кг.

Украинка Светлана Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике среди юниорок (U-20).

20-летняя спортсменка оформила "золотой хет-трик" на турнире в мексиканской Гвадалахаре, завоевав сразу три награды высшей пробы в весовой категории до 59 килограммов.

Самуляк победила в рывке (98 кг), толчке (116 кг) и стала лучшей по сумме двоеборья (214 кг).

С общим результатом 214 кг украинка опередила Джессику Паласиос из Эквадора (92 + 115 = 207) и японку Сеи Хигу (90 + 106 = 196).

Теперь у Самуляка пять наград на уровне юниорского чемпионата мира. В прошлом году Светлана завоевала "серебро" в рывке и двоеборье на мировом первенстве в Ираклионе (Греция).

Чемпионат мира-2023 среди юниоров проходит в Гвадалахаре с 15 по 23 ноября. Сборная Украины на этих соревнованиях представлена тремя девушками и пятью парнями.

Напомним, дебютные медали Украине на юношеском ЧМ-2023 принес Андрей Ревко, выигравший "серебро" в рывке (100 кг) и бронзовую медаль в сумме двоеборья (220 кг) в весовой категории до 55 кг.

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