Украинская тяжелоатлетка во второй раз подряд стала абсолютной вице-чемпионкой Европы

Анастасия Маневская завоевала на турнире три серебряные медали.

Украинка Анастасия Маневская стала абсолютной вице-чемпионкой Европы-2023 по тяжелой атлетике.

На континентальном первенстве в Ереване 24-летняя спортсменка из Запорожской области завоевала для нашей страны три серебряные награды в весовой категории до 87 кг.

Украинка показала второй результат в рывке (108 кг), толчке (130 кг) и по сумме двоеборья (108+130=238 кг).

Ее смогла обойти только норвежка Сольфрид Коанда: 117 кг (рывок) + 155 кг (толчок) = 272 кг. Третьей стала Рипсиме Хуршудян из Армении: 107 + 120 = 227 кг.

Таким образом, Маневская во второй раз подряд поднялась на второе место континентального первенства. В прошлом году Анастасия также стала абсолютной вице-чемпионкой Европы в весовой категории до 87 кг.

Маневская – вторая абсолютная вице-чемпионка Европы из Украины на нынешнем ЧЕ. Ранее три "серебра" в весе до 55 кг также выиграла 19-летняя Светлана Самуляк.

Лучшие результаты среди украинок на континентальном первенстве в Ереване показали Камила Конотоп (вес до 59 кг) и Ирина Деха (вес до 81 кг), которые стала абсолютными чемпионками Европы.

Всего украинская команда завоевала уже 19 медалей на ЧЕ-2023. Турнир продлится до 23 апреля. Сборную Украины на континентальном первенстве по тяжелой атлетике представляют 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.

Напомним, во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении подожгли флаг Азербайджана. Из-за скандального инцидента Азербайджан решил досрочно снять свою команду с турнира.

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