Украинская тяжелоатлетка завоевала две медали на чемпионате Европы-2024

Анастасия Маневская выборола два "серебра" в весе до 87 кг.

Сборная Украины завоевала еще две награды на чемпионате Европы 2024 года по тяжелой атлетике, который проходит в Софии (Болгария). Две серебряные медали выиграла Анастасия Маневская.

25-летняя украинка стала вице-чемпионкой континента в весовой категории до 87 килограммов. Анастасия поднялась на пьедестал в толчке и по сумме двоеборья.

В рывке Маневская взяла вес 102 кг (шестой результат), в толчке – 128 кг. Это позволило ей занять второе место и завоевать "серебро" как в толчке, так и по сумме двоеборья (230 кг).

Чемпионкой Европы стала норвежка Сольфрид Коанда, суммарный результат которой составил 280 килограммов.

Евро-2024 по тяжелой атлетике. Вес до 87 кг (женщины)

1. Сольфрид Коанда (Норвегия) – 120 кг (рывок) + 160 кг (толчок) = 280 кг

2. Анастасия Маневская (Украина) – 102 кг + 128 кг = 230 кг

3. Рипсиме Хуршудян (Армения) – 105 кг + 122 кг = 227 кг

Маневская в третий раз подряд стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. На двух предыдущих континентальных первенствах она становилась абсолютной вице-чемпионкой Евро: выигрывала "серебро" в рывке, толчке и двоеборье.

В целом Украина на Евро-2024 по тяжелой атлетике уже имеет 12 медалей: 5 золотых, 6 серебряных и одну бронзовую.

Напомним, ранее Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы, вьборов три "золота", а Павел Залипский завоевал "серебро". Также чемпионками Европы стали Анна Давыдова и Светлана Самуляк, которые на двоих выиграли шесть медалей.

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