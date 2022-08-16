Украинка завоевала вторую медаль мультиспортивного Евро-2022 в велотреке

В Мюнхене продолжается мультиспортивный чемпионат Европы-2022, где сборная Украины по велотреку завоевала вторую медаль.

Украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала "бронзу" мультиспортивного Евро-2022 в кейрине.

В решающем заезде украинка противостояла медалистке чемпионатов мира и Европы в Кейрине Ники Дегрендель, 2-кратной чемпионке Европы в кейрине Матильде Гросс, действующей чемпионке мира Леи Фридрих, а также британцы Софи Кейпвелл и полячке Урсули Лось.

В итоге Старикова смогла завоевать "бронзу".

Украинка завоевала вторую для себя награду мультиспортивного Евро-2022, после "серебра" в гите. В общей сложности эта награда стала для спортсменки десятой на континентальных первенствах.

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