Украинская волейболистка "разорвала" танцем матч ЛЧ и стала звездой соцсетей

Перед началом поединка Герасимова пригласила на танцевальный батл соперницу.

Украинская волейболистка клуба "Прометей" (Каменское) Юлия Герасимова станцевала во время матча Лиги чемпионов с польским "Девелопреса" и стала звездой соцсетей.

Перед началом поединка Герасимова решила поднять настроение своим партнершам по команде. Она пригласила на танцевальный батл соперницу.

Ролик с танцем украинской волейболистки стал "вирусным" в соцсети и за несколько дней собрал около 30 млн просмотров.

Впрочем, танец не помог команде получить победу. "Прометей" проиграл и потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Кто такая Юлия Герасимова

Юлия Герасимова – 32-летняя волейболистка родом из Одессы. Она выступает на позиции центральной блокирующей. В составе сборной Украины стала победительницей Евролиги 2017 года. Участница трёх чемпионатов Европы (2017, 2019, 2021).

Напомним, что Андрей Ярмоленко разозлил фанатов театральной симуляцией в Кубке Англии (видео).

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