Украинская звезда UFC воочию продемонстрировала упругость своих ягодиц: получила страстный шлепок по попке (видео)

Спортсменка поделилась пикантным контентом.
Единственная представительница Украины в самом престижном промоушене смешанных единоборств UFC у женщин Марина Мороз, которая ранее начала продавать свои интимные фото, воочию продемонстрировала упругость своих ягодиц.
30-летняя боец поделилась в Instagram роликом, как получила страстный шлепок по попке. На видео видно, как ягодица после этого обретает свою естественную форму.
"Секси", - прокомментировала пост Марина. Поклонники в ответ отреагировали просьбами с предоставлением им возможности повторить этот трюк.
- Мороз начала свою карьеру в UFC в 2015 году.
- В активе украинки 10 побед и три поражения. 5 июня она должна была провести следующий бой против француженки Менон Фиоре, но он был отменен из-за травмы Марины.
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