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Украинские арбитры будут работать на матче элитного дивизиона Лиги наций
Украинская бригада рефери во главе с Николаем Балакиным обслужит поединок Дания — Португалия.
Украинские арбитры будут работать на матче элитного дивизиона Лиги наций-2026/2027.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Украинская бригада рефери во главе с Николаем Балакиным обслужит поединок третьего тура группового этапа Дания — Португалия.
На линиях главному арбитру будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый судья — Клим Заброда. В роли ассистента судьи VAR выступит Виктор Копиевский.
Матч Дания — Португалия состоится в четверг, 1 октября, в Копенгагене. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
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