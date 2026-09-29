Николай Балакин / © ФК Динамо Киев

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Украинские арбитры будут работать на матче элитного дивизиона Лиги наций-2026/2027.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Украинская бригада рефери во главе с Николаем Балакиным обслужит поединок третьего тура группового этапа Дания — Португалия.

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На линиях главному арбитру будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый судья — Клим Заброда. В роли ассистента судьи VAR выступит Виктор Копиевский.

Матч Дания — Португалия состоится в четверг, 1 октября, в Копенгагене. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с Грузией в Лиге наций.

Также мы рассказывали, что назван лучший игрок сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии.

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