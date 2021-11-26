Украинские баскетболисты неудачно стартовали в отборе на ЧМ-2023

Украинские баскетболисты неудачно стартовали в отборе на ЧМ-2023

Сборная Украины не смогла обыграть соперников из Грузии.

Сегодня, 26 ноября, сборная Украины по баскетболу стартовала в отборе на чемпионат мира-2023.

В стартовом матче квалификации "сине-желтые" на выезде уступили Грузии.

Грузия – Украина – 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Далее украинским баскетболистам предстоит встреча с национальными командами Северной Македонии и Испании.

Во второй раунд отбора выходят три лучшие команды из каждого квартета.

Наша сборная только раз в своей истории играла на чемпионате мира, и было это в 2014 году.

Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.

Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Напомним, что женская сборная Украины выиграла второй матч подряд и сохранила лидерство по отбору на Евробаскет-2023.