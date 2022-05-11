Украинские баскетболисты пробились в полуфинал Дефлимпиады

Баскетболисты дефлимпийской сборной Украины продолжили победную серию на продолжающейся в бразильском Кашиас-ду-Сул Дефлимпиаде-2021.

"Сине-желтые" со счетом 88:50 обыграли команду Аргентины в четвертьфинале соревнований.

Самым результативным игроком матча стал Александр Леванович, набравший 25 очков. 15 и 6 подборов на счету Дмитрия Василенко, 13 очков, 5 подборов и 5 передач у капитана команды в этом матче Александра Фоменко.

Отметим, команда под руководством Станислава Каковкина выиграла все матчи на групповой стадии.

В 1/2 финала "сине-желтые" 11 мая встретятся с баскетболистами Венесуэлы, которые в свою очередь потерпели поражение дефлимпийцам Израиля — 80:59.

В другом полуфинале сойдутся команды Польши и США.

Напомним, что Украина пересекла отметку в 100 выигранных медалей на Дефлимпиаде.

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