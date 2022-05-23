Украинские байдарочники завоевали "золото" на Кубке мира по гребле в Чехии

Украинские байдарочники завоевали "золото" на Кубке мира по гребле в Чехии

Украинцы Олег Кухарик и Игорь Трунов заняли первое место в заплыве байдарок-двоек на этапе Кубка мира по гребле в чешском Рачице.

Кухарик и Трунов финишировали первыми на дистанции 500 метров с результатом 1:28,30 минуты.

В полуфинале двоек Кухарик и Трунов стали вторыми в своем заезде, уступив австралийцам Жану ван дер Вестгейзену и Томасу Грину. Однако в финале украинцы улучшили показатели и опередили олимпийских чемпионов на 0.39 секунды. Третье место заняли португальцы – Жоау Рибейру и Мессиаш Баптиста.

Отметим, что для ребят эта медаль не первая на этих соревнованиях. Ранее Кухарик и Трунов с Дмитрием Даниленко и Иваном Семикиным стали "серебряными" призерами в заплыве четверок на 500 метров.

Свою медаль "золотые" призеры посвятили Украине.

"Эту победу хочу посвятить своей стране. Мы очень рады, что выиграли на этой дистанции, смогли показать, что украинцы – самая сильная нация, которая может соперничать в тяжелых условиях. Слава Украине!", — сказал Кухарик.

А вот что сказал Трунов.

"В настоящее время у нас идет война. Мы в очень тяжелых условиях тренировались, вне дома. Не были дома больше 110 дней... Мой дедушка, моя мать, моя сестра – они все живут в военной зоне. Мой город обстреливали ракетами. Мои родители скрываются в укрытии под домом. Была бомбардировка железнодорожной станции. Многие люди, многие дети погибли. Пожалуйста, помогите Украине".

В целом, за весь период соревнований Украина завоевала шесть медалей — три "золота", два "серебра" и одну "бронзу". Это позволило ей вместе с Германией занять третье место в общем зачете. Выиграла медальный зачет Испания (9 медалей), второе место в активе китайцев (7).

Призеры сборной Украины:

- "Золото": Людмила Лузан (каноэ, 1000 м + каноэ, 500 м), байдарка-двойка на дистанции 500 м – Олег Кухарик и Игорь Трунов.

- "Серебро": байдарка-четверка на дистанции 500 м – Олег Кухарик, Игорь Трунов, Иван Семикин, Дмитрий Даниленко, каноэ-двойка – Анастасия Четверикова и Андрей Рыбачок (микст, 500 м).

- "Бронза": Олег Боровик (каноэ, 200 м).

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