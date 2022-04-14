Украинские биатлонистки требуют пересмотреть решение об исключении Абрамовой из сборной Украины

Белкина, Журавок и другие представительницы национальной команды обратились в Гутцайт.

Украинские биатлонистки Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок, Кристина Дмитренко обратились к Министру молодежи и спорту Украины Вадиму Гутцайту с просьбой пересмотреть решение об исключении Ольги Абрамовой из сборной Украины.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

"Ольга Абрамова приобрела украинское гражданство десять лет назад, и с тех пор преданно работала во славу отечественного спорта.

Победы и призовые места на этапах Кубка мира и Кубка IBU, летних чемпионатах мира и чемпионатах Европы многократно поднимали флаг Украины в честь немалых спортивных достижений украинки Ольги Абрамовой.

Действительно, сразу после начала войны спортсменка по семейным обстоятельствам отправилась в страну-агрессора, что стало формальным основанием ее освобождения и невозможности в дальнейшем представлять команду на соревнованиях высокого уровня.

Однако можем ли мы обвинять мать, которая в критический момент своей жизни улетела к своему малолетнему ребенку? Должны ли мы формальностью подменять человечность?

Тем более, даже находясь на территории страны-агрессора, Ольга Абрамова не избегала публичной поддержки Украины, почти ежедневно подтверждая это доступным для себя в этой ситуации способом – из-за обнародования своей позиции в соцсетях.

И даже сейчас, после сообщения об уходе, она написала сильный текст с благодарностью и гордостью за Украину.

Ввиду этого коллектив сайта "Украинский биатлон" просит Вас более тщательно изучить вопрос об увольнении спортсменки Ольги Абрамовой и по возможности пересмотреть это решение", — говорится в обращении.

Натурализованная россиянка Абрамова выступала за Украину с 2012 года.

Ранее биатлонистка сама отреагировала на свое исключение из состава национальной команды.

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