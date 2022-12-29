Украинские биатлонисты завоевали "бронзу" юношеской Рождественской гонки-2022

Меркушина и Мандзын взяли медаль на престижных выставочных соревнованиях.

Украинские биатлонисты Александра Меркушина и Виталий Мандзын стали бронзовыми призерами юношеской Рождественской гонки-2022, которая состоялась 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.

17-летняя Меркушина и 19-летний Мандзын показали третий результат. Их опередили только победители гонки – норвежцы Марен Баккен и Мартин Улдаль, а также чешские биатлонисты Тереза Воборникова и Йонас Маречек, которые выбороли "серебро".

Talent Team Challenge ☑️



1. Bakken/Uldal

2. Воборникова/Маречек

3. Merkushyna/Mandzyn pic.twitter.com/TOUhfK3t6i — Biathlon auf Schalke (@BiathlonWTC) December 28, 2022

В Рождественской гонке среди взрослых Украину представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. В итоге они заняли восьмое место. Победу одержали представители Франции – Жюлия Симон и Фабьен Клод.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Украины пропустит следующий этап Кубка мира по биатлону.

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