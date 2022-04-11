Украинские боксеры завоевали четыре медали на престижном турнире в Хельсинки

Украинские боксеры завоевали четыре медали на престижном турнире в Хельсинки

Лучший боксер соревнований посвятил свой титул героям Украины, борющимся с российскими оккупантами.

Сборная Украины по боксу выиграла четыре медали на международном турнире Gee Bee в столице Финляндии Хельсинки. "Сине-желтые" добыли одно "золото", два "серебра" и одну "бронзу".

"Золото" турнира завоевал Никита Алистратов, который выступает в категории до 71 кг. Украинец также был признан лучшим боксером соревнований.

Серебряные медали завоевали Сиевуш Мухммадиев (до 54 кг) и Дмитрий Молодан (до 57 кг). Бронзовым призером стал Виталий Стальченко (до 92 кг).

Лучший боксер турнира в Хельсинки Алистратов посвятил свой триумф защитникам Украины, которые противостоят российским захватчикам.

"Я очень обрадовался этому признанию. Но моя самая большая победа на турнире - прославить мою родную Украину. Свой титул лучшего боксера я посвящаю всем героям, кто защищал и защищает нашу землю от агрессоров. Я верю в то, что мы, украинцы, одолеем врага и на нашей земле снова воцарится мир!", - сказал Алистратов.

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