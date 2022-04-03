Украинские боксеры завоевали пять медалей на престижном турнире в Белграде

Украинские боксеры завоевали пять медалей на престижном турнире в Белграде

Сборная Украины привезет домой одну серебряную и четыре бронзовых медали.

Сборная Украины по боксу завоевала пять медалей (серебро и четыре бронзы) на престижном турнире "59th Belgrade Winner Boxing Tournament" в Белграде.

"Серебро" турнира в весовой категории до 86 килограммов завоевал Сергей Горсков. Бронзовыми призерами турнира в Белграде стали Ярослав Харцыз (до 63,5 кг) и Виталий Стальченко (до 92).

В составе женской команды бронзовые награды выиграли Валерия Капустина (до 66 кг) и Виктория Левчук (более 81 кг).

Сборная Украины в Белграде была представлена ​​четырьмя мужчинами и тремя женщинами. Турнир в Сербии прошел с 29 марта по 2 апреля.

Напомним, что сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала четыре медали на этапе Кубка мира, который проходил в Баку.

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