Украинские болельщики вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией

Баннер на матче Украина — Северная Ирландия / © Associated Press

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Болельщики сборной Украины по футболу вывесили мощные баннеры на матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

На трибунах стадиона имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве фанаты "сине-желтых" развернули яркий баннер-благодарность для наших спасателей, врачей и электриков.

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Баннер на матче Украина — Северная Ирландия / © Associated Press

Также украинские болельщики вывесили баннер "Save Oleshky", напомнив о гуманитарной катастрофе в оккупированных россиянами Олешках в Херсонской области.

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Баннер на матче Украина — Северная Ирландия / © Associated Press

Сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии со счетом 0:3. В другом поединке 3-го тура этого квартета Венгрия дома обыграла Грузию (1:0).

После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

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первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций.

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