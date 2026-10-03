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Украинские болельщики вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией
Фанаты посвятили баннер нашим спасателям, врачам и электрикам, а также напомнили о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках.
Болельщики сборной Украины по футболу вывесили мощные баннеры на матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.
На трибунах стадиона имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве фанаты "сине-желтых" развернули яркий баннер-благодарность для наших спасателей, врачей и электриков.
Также украинские болельщики вывесили баннер "Save Oleshky", напомнив о гуманитарной катастрофе в оккупированных россиянами Олешках в Херсонской области.
Сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии со счетом 0:3. В другом поединке 3-го тура этого квартета Венгрия дома обыграла Грузию (1:0).
После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.
В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций.