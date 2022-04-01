Украинские борчихи добыли две золотые награды на Чемпионате Европы-2022

Украинские борчихи добыли две золотые награды на Чемпионате Европы-2022

В общей сложности наша сборная завоевала 5 медалей на континентальном первенстве.

Женская сборная Украины по борьбе триумфально выступает на Чемпионате Европы-2022 в Будапеште.

Украинка Алина Грушина-Акобия выиграла "золото" в весовой категории до 57 кг. В финале она одолела бронзовую призерку Олимпиады-2020 Эвелину Николову из Болгарии - 6:2.

Еще одну золотую медаль в нашей стране принесла Татьяна Рижко в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке украинка победила представительницу Азербайджана Элис Манолову - 4:0.

Бронзовую награду в категории до 62 кг завоевала Илона Прокопенюк.

Таким образом, в активе "сине-желтых" 5 медалей континентального первенства. Вчера Александра Хоменец выиграла для Украины "серебро", а Алла Белинская - "бронзу".

Напомним, мужская сборная Украины по вольной борьбе отказалась от участия в чемпионате Европы и осталась в Украине, чтобы защищать свою страну от российских оккупантов.

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