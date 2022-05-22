Украинские борцы ярко выступили на престижном турнире в Бухаресте

Украинские борцы ярко выступили на престижном турнире в Бухаресте

В воскресенье, 22 мая, завершился международный турнир по вольной борьбе Первулеска-Йорга, состоявшийся в Бухаресте (Румыния).

Украинская сборная завоевала 17 медалей и заняла в командном зачете первое место.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Чемпионами турнира стали сразу пятеро украинцев – Владислав Абрамов (57 кг), Никита Гончаров (65 кг), Иван Семенов (70 кг), Денис Сагалюк (92 кг) и Иван Приймаченко (97 кг).

Серебро в активе Никиты Абрамова (61 кг), Тимура Гудымы (74 кг) и Александра Мамроша (79 кг), Назара Додя (86 кг), Альберта Ермакова (125 кг) и Давида Мчелидзе (97 кг).

Бронзовыми призерами стали Юрий Волк (61 кг), Никита Зубаль (65 кг), Вадим Танасийчук (70 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Алим Месуветов (79 кг) и Владимир Дяченко (125 кг).

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду Открытого чемпионата Испании в дебютной дисциплине.

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