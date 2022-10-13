Украинские дзюдоисты повторили лучший результат в истории на ЧМ-2022

Украинские дзюдоисты повторили национальный рекорд, заняв на чемпионате мира-2022 в Ташкенте (Узбекистан) седьмое место в командных соревнованиях.

В этой дисциплине нашу страну представляли семь спортсменов: Дарья Билодид, Елизавета Литвиненко, Анастасия Антипина, Наталья Чистякова, Яков Хаммо, Артем Хомула и Станислав Гунченко.

Украина стартовала со второго раунда, где уверена победила команду Кубы. Этот результат позволил "сине-желтым" во второй раз подряд выйти в четвертьфинал в командном турнире на чемпионате мира.

К сожалению, в полуфинал украинцев не пустили коллеги из Германии. "Сине-желтые" проиграли четыре схватки подряд (Хомула, Гунченко, Литвиненко, Антипина).

Украина продолжила борьбу за медаль в утешительных схватках, но и там уступила команде Нидерландов: поражения потерпели Хаммо, Литвиненко и Антипина.

В итоге Украина завершила соревнование в миксте на 7-м месте, что является повторением лучшего результата команды в истории выступлений на ЧМ. В прошлом году украинцы также потерпели поражение в четвертьфинале, где проиграли будущим чемпионам - Японии, а затем в утешительных схватках "сине-желтые" уступили Южной Корее.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид в новой весовой категории осталась без медалей ЧМ-2022 по дзюдо. А вот 18-летняя Елизавета Литвиненко завоевала бронзу в весовой категории до 78 кг.

Напомним, сборная Украины приняла решение выступить на чемпионате мира в Ташкенте после того, как Россию и Беларусь отстранили от ЧМ-2022 и других международных турниров по дзюдо.

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